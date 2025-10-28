Wynagrodzenie Menedżer Produktu in Germany w AppLovin wynosi €102K year dla Senior Product Manager 2. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w AppLovin. Ostatnia aktualizacja: 10/28/2025
Średnie Całkowite Wynagrodzenie
Nazwa poziomu
Łącznie
Podstawa
Akcje
Premia
Product Manager 1
€ --
€ --
€ --
€ --
Product Manager 2
€ --
€ --
€ --
€ --
Senior Product Manager 1
€ --
€ --
€ --
€ --
Senior Product Manager 2
€102K
€90.9K
€0
€11.1K
100%
ROK 1
W AppLovin, RSUs podlegają 1-letniemu harmonogramowi uprawnień:
100% uprawnia w 1st-ROK (25.00% kwartalnie)