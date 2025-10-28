Katalog firm
AppLovin
Średnia całkowita rekompensata Projektant Produktu in Canada w AppLovin wynosi od CA$61.4K do CA$89.2K year. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w AppLovin. Ostatnia aktualizacja: 10/28/2025

Średnie Całkowite Wynagrodzenie

CA$69.7K - CA$80.9K
Canada
Typowy Przedział
Możliwy Przedział
CA$61.4KCA$69.7KCA$80.9KCA$89.2K
Typowy Przedział
Możliwy Przedział

Harmonogram Uprawnień

100%

ROK 1

Typ Akcji
RSU

W AppLovin, RSUs podlegają 1-letniemu harmonogramowi uprawnień:

  • 100% uprawnia w 1st-ROK (25.00% kwartalnie)



Najczęściej zadawane pytania

Najwyższy pakiet wynagrodzenia dla Projektant Produktu w AppLovin in Canada wynosi rocznie CA$89,177. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w AppLovin dla stanowiska Projektant Produktu in Canada wynosi CA$61,450.

Inne zasoby