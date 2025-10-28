Katalog firm
AppLovin
AppLovin Analityk Danych Pensje

Średnia całkowita rekompensata Analityk Danych in Germany w AppLovin wynosi od €72K do €105K year. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w AppLovin. Ostatnia aktualizacja: 10/28/2025

Średnie Całkowite Wynagrodzenie

€82.7K - €94.3K
Germany
Typowy Przedział
Możliwy Przedział
€72K€82.7K€94.3K€105K
Typowy Przedział
Możliwy Przedział

Harmonogram Uprawnień

100%

ROK 1

Typ Akcji
RSU

W AppLovin, RSUs podlegają 1-letniemu harmonogramowi uprawnień:

  • 100% uprawnia w 1st-ROK (25.00% kwartalnie)



Najczęściej zadawane pytania

Najwyższy pakiet wynagrodzenia dla Analityk Danych w AppLovin in Germany wynosi rocznie €104,923. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w AppLovin dla stanowiska Analityk Danych in Germany wynosi €72,023.

