Wynagrodzenie Rozwój Biznesu in Vietnam w AppLovin wynosi ₫2.51B year dla Senior Business Development Manager. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w AppLovin. Ostatnia aktualizacja: 10/28/2025

Średnie Całkowite Wynagrodzenie

₫2.31B - ₫2.69B
Vietnam
Typowy Przedział
Możliwy Przedział
₫2.13B₫2.31B₫2.69B₫2.99B
Typowy Przedział
Możliwy Przedział
Średnie Wynagrodzenie wg Poziom
Nazwa poziomu
Łącznie
Podstawa
Akcje
Premia
Business Development 1
₫ --
₫ --
₫ --
₫ --
Business Development 2
₫ --
₫ --
₫ --
₫ --
Senior Business Development 1
₫ --
₫ --
₫ --
₫ --
Senior Business Development 2
₫ --
₫ --
₫ --
₫ --
Harmonogram Uprawnień

100%

ROK 1

Typ Akcji
RSU

W AppLovin, RSUs podlegają 1-letniemu harmonogramowi uprawnień:

  • 100% uprawnia w 1st-ROK (25.00% kwartalnie)



Najczęściej zadawane pytania

Najwyższy pakiet wynagrodzenia dla Rozwój Biznesu w AppLovin in Vietnam wynosi rocznie ₫2,988,975,360. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w AppLovin dla stanowiska Rozwój Biznesu in Vietnam wynosi ₫2,134,982,400.

