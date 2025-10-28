Wynagrodzenie Rozwój Biznesu in Vietnam w AppLovin wynosi ₫2.51B year dla Senior Business Development Manager. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w AppLovin. Ostatnia aktualizacja: 10/28/2025
Średnie Całkowite Wynagrodzenie
Nazwa poziomu
Łącznie
Podstawa
Akcje
Premia
Business Development 1
₫ --
₫ --
₫ --
₫ --
Business Development 2
₫ --
₫ --
₫ --
₫ --
Senior Business Development 1
₫ --
₫ --
₫ --
₫ --
Senior Business Development 2
₫ --
₫ --
₫ --
₫ --
100%
ROK 1
W AppLovin, RSUs podlegają 1-letniemu harmonogramowi uprawnień:
100% uprawnia w 1st-ROK (25.00% kwartalnie)