Apple
  • Pensje
  • Menedżer Inżynierii Oprogramowania

  • Wszystkie pensje Menedżer Inżynierii Oprogramowania

Apple Menedżer Inżynierii Oprogramowania Pensje

Wynagrodzenie Menedżer Inżynierii Oprogramowania in United States w Apple wynosi od $379K year dla M1 do $1.42M year dla D1. Medianna pakietu rekompensaty in United States year wynosi w sumie $541K.

Średnie Wynagrodzenie wg Poziom
Nazwa poziomu
Łącznie
Podstawa
Akcje
Premia
M1
Manager 1
$379K
$219K
$134K
$26.7K
M2
Manager 2
$552K
$271K
$236K
$44.5K
M3
Senior Manager
$800K
$309K
$420K
$70.9K
D1
Director
$1.42M
$354K
$901K
$163K
Najnowsze zgłoszenia pensji
Firma

Lokalizacja | Data

Nazwa poziomu

Tag

Lata doświadczenia

Łącznie / W firmie

Całkowite wynagrodzenie

Podstawa | Akcje (rok) | Premia
Nie znaleziono wynagrodzeń
Harmonogram Uprawnień

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Typ Akcji
RSU

W Apple, RSUs podlegają 4-letniemu harmonogramowi uprawnień:

  • 25% uprawnia w 1st-ROK (12.50% półrocznie)

  • 25% uprawnia w 2nd-ROK (12.50% półrocznie)

  • 25% uprawnia w 3rd-ROK (12.50% półrocznie)

  • 25% uprawnia w 4th-ROK (12.50% półrocznie)

Najczęściej zadawane pytania

Najwyższy pakiet wynagrodzenia dla Menedżer Inżynierii Oprogramowania w Apple in United States wynosi rocznie $1,417,600. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w Apple dla stanowiska Menedżer Inżynierii Oprogramowania in United States wynosi $567,000.

