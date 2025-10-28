Wynagrodzenie Inżynier Oprogramowania in United States w Apple wynosi od $173K year dla ICT2 do $744K year dla ICT6. Medianna pakietu rekompensaty in United States year wynosi w sumie $345K. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w Apple. Ostatnia aktualizacja: 10/28/2025
Nazwa poziomu
Łącznie
Podstawa
Akcje
Premia
ICT2
$173K
$143K
$22K
$7.9K
ICT3
$249K
$168K
$66.7K
$13.8K
ICT4
$366K
$214K
$128K
$24.1K
ICT5
$507K
$250K
$218K
$38.4K
Firma
Nazwa poziomu
Lata doświadczenia
Całkowite wynagrodzenie
|Nie znaleziono wynagrodzeń
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
25%
ROK 1
25%
ROK 2
25%
ROK 3
25%
ROK 4
W Apple, RSUs podlegają 4-letniemu harmonogramowi uprawnień:
25% uprawnia w 1st-ROK (12.50% półrocznie)
25% uprawnia w 2nd-ROK (12.50% półrocznie)
25% uprawnia w 3rd-ROK (12.50% półrocznie)
25% uprawnia w 4th-ROK (12.50% półrocznie)
25%
ROK 1
25%
ROK 2
25%
ROK 3
25%
ROK 4
W Apple, RSUs podlegają 4-letniemu harmonogramowi uprawnień:
25% uprawnia w 1st-ROK (25.00% rocznie)
25% uprawnia w 2nd-ROK (2.08% miesięcznie)
25% uprawnia w 3rd-ROK (2.08% miesięcznie)
25% uprawnia w 4th-ROK (2.08% miesięcznie)
Uwzględnione StanowiskaZgłoś Nowe Stanowisko
Inżynier iOS
Inżynier Oprogramowania Mobilnego
Inżynier Oprogramowania Frontend
Inżynier Uczenia Maszynowego
Inżynier Oprogramowania Backend
Inżynier Oprogramowania Full-Stack
Inżynier Sieci
Inżynier Oprogramowania Quality Assurance (QA)
Inżynier Danych
Inżynier Oprogramowania Produkcyjnego
Inżynier Oprogramowania Bezpieczeństwa
Inżynier DevOps
Inżynier Niezawodności Witryny
Inżynier Oprogramowania Rzeczywistości Wirtualnej
Inżynier Systemów
Inżynier Oprogramowania Gier Wideo
Adwokat Programistów
Naukowiec Badawczy
Inżynier Oprogramowania Systemów Wbudowanych