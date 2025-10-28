Wynagrodzenie Menedżer Programu in United States w Apple wynosi od $234K year dla ICT2 do $427K year dla ICT5. Medianna pakietu rekompensaty in United States year wynosi w sumie $235K. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w Apple. Ostatnia aktualizacja: 10/28/2025
Nazwa poziomu
Łącznie
Podstawa
Akcje
Premia
ICT2
$234K
$160K
$55.3K
$19.6K
ICT3
$205K
$154K
$40.1K
$10.7K
ICT4
$290K
$191K
$79.9K
$19K
ICT5
$427K
$223K
$166K
$38.3K
25%
ROK 1
25%
ROK 2
25%
ROK 3
25%
ROK 4
25%
ROK 1
25%
ROK 2
25%
ROK 3
25%
ROK 4
W Apple, RSUs podlegają 4-letniemu harmonogramowi uprawnień:
25% uprawnia w 1st-ROK (25.00% rocznie)
25% uprawnia w 2nd-ROK (2.08% miesięcznie)
25% uprawnia w 3rd-ROK (2.08% miesięcznie)
25% uprawnia w 4th-ROK (2.08% miesięcznie)