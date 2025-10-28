Apple Menedżer Produktu Pensje

Wynagrodzenie Menedżer Produktu in United States w Apple wynosi od $189K year dla ICT2 do $722K year dla ICT6. Medianna pakietu rekompensaty in United States year wynosi w sumie $310K. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w Apple. Ostatnia aktualizacja: 10/28/2025

Nazwa poziomu Łącznie Podstawa Akcje (/yr) Premia ICT2 Junior Product Manager $189K $139K $40.5K $8.9K ICT3 Product Manager $215K $159K $43.9K $12.8K ICT4 Senior Product Manager $305K $192K $96.1K $17.7K ICT5 $453K $241K $171K $41.2K Pokaż 2 Więcej poziomów

Najnowsze zgłoszenia pensji

Harmonogram Uprawnień Główny Alternatywny 1 25 % ROK 1 25 % ROK 2 25 % ROK 3 25 % ROK 4 Typ Akcji RSU W Apple, RSUs podlegają 4-letniemu harmonogramowi uprawnień: 25 % uprawnia w 1st - ROK ( 12.50 % półrocznie )

25 % uprawnia w 2nd - ROK ( 12.50 % półrocznie )

25 % uprawnia w 3rd - ROK ( 12.50 % półrocznie )

Jaki jest harmonogram uprawnień w Apple ?

