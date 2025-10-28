Katalog firm
Apple
Pracujesz tutaj? Zarejestruj swoją firmę
    Levels FYI Logo
  • Pensje
  • Lekarz

  • Wszystkie pensje Lekarz

Apple Lekarz Pensje

Średnia całkowita rekompensata Lekarz in United States w Apple wynosi od $91.5K do $130K year. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w Apple. Ostatnia aktualizacja: 10/28/2025

Średnie Całkowite Wynagrodzenie

$104K - $118K
United States
Typowy Przedział
Możliwy Przedział
$91.5K$104K$118K$130K
Typowy Przedział
Możliwy Przedział

Potrzebujemy tylko 3 więcej Lekarz zgłoszeń w Apple aby odblokować!

Zaproś znajomych i społeczność, aby dodali wynagrodzenia anonimowo w mniej niż 60 sekund. Więcej danych oznacza lepsze informacje dla osób poszukujących pracy jak Ty i naszej społeczności!

💰 Zobacz wszystkie Wynagrodzenia

💪 Dodaj dane Twoje wynagrodzenie

Apple logo
+$45K
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed

Harmonogram Uprawnień

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Typ Akcji
RSU

W Apple, RSUs podlegają 4-letniemu harmonogramowi uprawnień:

  • 25% uprawnia w 1st-ROK (12.50% półrocznie)

  • 25% uprawnia w 2nd-ROK (12.50% półrocznie)

  • 25% uprawnia w 3rd-ROK (12.50% półrocznie)

  • 25% uprawnia w 4th-ROK (12.50% półrocznie)

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Typ Akcji
RSU

W Apple, RSUs podlegają 4-letniemu harmonogramowi uprawnień:

  • 25% uprawnia w 1st-ROK (25.00% rocznie)

  • 25% uprawnia w 2nd-ROK (2.08% miesięcznie)

  • 25% uprawnia w 3rd-ROK (2.08% miesięcznie)

  • 25% uprawnia w 4th-ROK (2.08% miesięcznie)



Otrzymuj Zweryfikowane Wynagrodzenia w swojej skrzynce

Zapisz się na zweryfikowane Lekarz oferty.Otrzymasz szczegółowy podział wynagrodzenia na adres email. Dowiedz się więcej

Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA oraz Politykę Prywatności i Warunki Świadczenia Usług Google.

Najczęściej zadawane pytania

Najwyższy pakiet wynagrodzenia dla Lekarz w Apple in United States wynosi rocznie $130,036. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w Apple dla stanowiska Lekarz in United States wynosi $91,466.

Wyróżnione oferty pracy

    Nie znaleziono wyróżnionych ofert pracy dla Apple

Powiązane firmy

  • Google
  • Affirm
  • Bed Bath & Beyond
  • LinkedIn
  • Uber
  • Zobacz wszystkie firmy ➜

Inne zasoby