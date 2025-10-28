Wynagrodzenie Network Engineer in United States w Apple wynosi $200K year dla ICT4. Medianna pakietu rekompensaty in United States year wynosi w sumie $199K. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w Apple. Ostatnia aktualizacja: 10/28/2025
Nazwa poziomu
Łącznie
Podstawa
Akcje
Premia
ICT2
$ --
$ --
$ --
$ --
ICT3
$ --
$ --
$ --
$ --
ICT4
$200K
$120K
$64K
$15.5K
ICT5
$ --
$ --
$ --
$ --
Firma
Nazwa poziomu
Lata doświadczenia
Całkowite wynagrodzenie
|Nie znaleziono wynagrodzeń
25%
ROK 1
25%
ROK 2
25%
ROK 3
25%
ROK 4
W Apple, RSUs podlegają 4-letniemu harmonogramowi uprawnień:
25% uprawnia w 1st-ROK (12.50% półrocznie)
25% uprawnia w 2nd-ROK (12.50% półrocznie)
25% uprawnia w 3rd-ROK (12.50% półrocznie)
25% uprawnia w 4th-ROK (12.50% półrocznie)
25%
ROK 1
25%
ROK 2
25%
ROK 3
25%
ROK 4
