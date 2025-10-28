Katalog firm
Średnia całkowita rekompensata Bankier Inwestycyjny in India w Apple wynosi od ₹2.48M do ₹3.39M year. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w Apple. Ostatnia aktualizacja: 10/28/2025

Średnie Całkowite Wynagrodzenie

₹2.66M - ₹3.21M
India
Typowy Przedział
Możliwy Przedział
₹2.48M₹2.66M₹3.21M₹3.39M
Typowy Przedział
Możliwy Przedział

Harmonogram Uprawnień

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Typ Akcji
RSU

Najczęściej zadawane pytania

Najwyższy pakiet wynagrodzenia dla Bankier Inwestycyjny w Apple in India wynosi rocznie ₹3,388,536. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w Apple dla stanowiska Bankier Inwestycyjny in India wynosi ₹2,482,979.

