Wynagrodzenie Rozwój Biznesu in Brazil w Apple wynosi R$531K year dla ICT3. Medianna pakietu rekompensaty in Brazil year wynosi w sumie R$644K. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w Apple. Ostatnia aktualizacja: 10/28/2025

Nazwa poziomu Łącznie Podstawa Akcje (/yr) Premia ICT2 R$ -- R$ -- R$ -- R$ -- ICT3 R$531K R$442K R$62.4K R$26.9K ICT4 R$ -- R$ -- R$ -- R$ -- ICT5 R$ -- R$ -- R$ -- R$ -- Pokaż 4 Więcej poziomów

Najnowsze zgłoszenia pensji

Harmonogram Uprawnień Główny Alternatywny 1 25 % ROK 1 25 % ROK 2 25 % ROK 3 25 % ROK 4 Typ Akcji RSU W Apple, RSUs podlegają 4-letniemu harmonogramowi uprawnień: 25 % uprawnia w 1st - ROK ( 12.50 % półrocznie )

25 % uprawnia w 2nd - ROK ( 12.50 % półrocznie )

25 % uprawnia w 3rd - ROK ( 12.50 % półrocznie )

Jaki jest harmonogram uprawnień w Apple ?

