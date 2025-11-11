Wynagrodzenie Inżynier Oprogramowania Full-Stack in United States w Appian wynosi od $121K year dla Software Engineer 1 do $182K year dla Senior Software Engineer 1. Medianna pakietu rekompensaty in United States year wynosi w sumie $130K. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w Appian. Ostatnia aktualizacja: 11/11/2025
Nazwa poziomu
Łącznie
Podstawa
Akcje ()
Premia
Software Engineer 1
$121K
$113K
$356
$7.7K
Software Engineer 2
$155K
$141K
$3.8K
$10.7K
Senior Software Engineer 1
$182K
$175K
$2.5K
$5K
Senior Software Engineer 2
$ --
$ --
$ --
$ --
Firma
Nazwa poziomu
Lata doświadczenia
Całkowite wynagrodzenie
|Nie znaleziono wynagrodzeń
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
20%
ROK 1
20%
ROK 2
20%
ROK 3
20%
ROK 4
20%
ROK 5
W Appian, RSUs podlegają 5-letniemu harmonogramowi uprawnień:
20% uprawnia w 1st-ROK (20.00% rocznie)
20% uprawnia w 2nd-ROK (20.00% rocznie)
20% uprawnia w 3rd-ROK (20.00% rocznie)
20% uprawnia w 4th-ROK (20.00% rocznie)
20% uprawnia w 5th-ROK (20.00% rocznie)