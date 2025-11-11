Katalog firm
Appian
  • Pensje
  • Inżynier Oprogramowania

  • Inżynier Oprogramowania Full-Stack

  • Chennai Metropolitan Area

Appian Inżynier Oprogramowania Full-Stack Pensje w Chennai Metropolitan Area

Wynagrodzenie Inżynier Oprogramowania Full-Stack in Chennai Metropolitan Area w Appian wynosi ₹2.76M year dla Software Engineer 2. Medianna pakietu rekompensaty in Chennai Metropolitan Area year wynosi w sumie ₹2.76M. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w Appian. Ostatnia aktualizacja: 11/11/2025

Średnie Poziom
Nazwa poziomu
Łącznie
Podstawa
Akcje ()
Premia
Software Engineer 1
(Poziom początkujący)
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Software Engineer 2
₹2.76M
₹2.52M
₹65.6K
₹170K
Senior Software Engineer 1
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Senior Software Engineer 2
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Najnowsze zgłoszenia pensji
Firma

Lokalizacja | Data

Nazwa poziomu

Tag

Lata doświadczenia

Łącznie / W firmie

Całkowite wynagrodzenie

Podstawa | Akcje (rok) | Premia
Nie znaleziono wynagrodzeń
Harmonogram Uprawnień

20%

ROK 1

20%

ROK 2

20%

ROK 3

20%

ROK 4

20%

ROK 5

Typ Akcji
RSU

W Appian, RSUs podlegają 5-letniemu harmonogramowi uprawnień:

  • 20% uprawnia w 1st-ROK (20.00% rocznie)

  • 20% uprawnia w 2nd-ROK (20.00% rocznie)

  • 20% uprawnia w 3rd-ROK (20.00% rocznie)

  • 20% uprawnia w 4th-ROK (20.00% rocznie)

  • 20% uprawnia w 5th-ROK (20.00% rocznie)



Najczęściej zadawane pytania

Najwyższy pakiet wynagrodzenia dla Inżynier Oprogramowania Full-Stack w Appian in Chennai Metropolitan Area wynosi rocznie ₹5,060,360. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w Appian dla stanowiska Inżynier Oprogramowania Full-Stack in Chennai Metropolitan Area wynosi ₹2,827,564.

Inne zasoby