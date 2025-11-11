Wynagrodzenie Inżynier Oprogramowania Full-Stack in Chennai Metropolitan Area w Appian wynosi ₹2.76M year dla Software Engineer 2. Medianna pakietu rekompensaty in Chennai Metropolitan Area year wynosi w sumie ₹2.76M. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w Appian. Ostatnia aktualizacja: 11/11/2025
Nazwa poziomu
Łącznie
Podstawa
Akcje ()
Premia
Software Engineer 1
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Software Engineer 2
₹2.76M
₹2.52M
₹65.6K
₹170K
Senior Software Engineer 1
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Senior Software Engineer 2
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Firma
Nazwa poziomu
Lata doświadczenia
Całkowite wynagrodzenie
|Nie znaleziono wynagrodzeń
20%
ROK 1
20%
ROK 2
20%
ROK 3
20%
ROK 4
20%
ROK 5
W Appian, RSUs podlegają 5-letniemu harmonogramowi uprawnień:
20% uprawnia w 1st-ROK (20.00% rocznie)
20% uprawnia w 2nd-ROK (20.00% rocznie)
20% uprawnia w 3rd-ROK (20.00% rocznie)
20% uprawnia w 4th-ROK (20.00% rocznie)
20% uprawnia w 5th-ROK (20.00% rocznie)