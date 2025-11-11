Średnia całkowita rekompensata Księgowy Techniczny in United States w Appian wynosi od $92.4K do $129K year. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w Appian. Ostatnia aktualizacja: 11/11/2025
Średnie Całkowite Wynagrodzenie
20%
ROK 1
20%
ROK 2
20%
ROK 3
20%
ROK 4
20%
ROK 5
W Appian, RSUs podlegają 5-letniemu harmonogramowi uprawnień:
