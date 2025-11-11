Katalog firm
Appian
Appian Księgowy Techniczny Pensje

Średnia całkowita rekompensata Księgowy Techniczny in United States w Appian wynosi od $92.4K do $129K year. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w Appian. Ostatnia aktualizacja: 11/11/2025

Średnie Całkowite Wynagrodzenie

$99K - $117K
United States
Typowy Przedział
Możliwy Przedział
$92.4K$99K$117K$129K
Typowy Przedział
Możliwy Przedział

Harmonogram Uprawnień

20%

ROK 1

20%

ROK 2

20%

ROK 3

20%

ROK 4

20%

ROK 5

Typ Akcji
RSU

W Appian, RSUs podlegają 5-letniemu harmonogramowi uprawnień:

  • 20% uprawnia w 1st-ROK (20.00% rocznie)

  • 20% uprawnia w 2nd-ROK (20.00% rocznie)

  • 20% uprawnia w 3rd-ROK (20.00% rocznie)

  • 20% uprawnia w 4th-ROK (20.00% rocznie)

  • 20% uprawnia w 5th-ROK (20.00% rocznie)



Najczęściej zadawane pytania

Najwyższy pakiet wynagrodzenia dla Księgowy Techniczny w Appian in United States wynosi rocznie $128,700. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w Appian dla stanowiska Księgowy Techniczny in United States wynosi $92,400.

