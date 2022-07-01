Katalog firm
Apollo.io Wynagrodzenia

Wynagrodzenie w Apollo.io wynosi od $59,069 całkowitej rekompensaty rocznie dla Inżynier Oprogramowania na dolnym końcu do $306,460 dla Menedżer Inżynierii Oprogramowania na górnym końcu. Levels.fyi zbiera anonimowe i zweryfikowane wynagrodzenia od obecnych i byłych pracowników Apollo.io. Ostatnia aktualizacja: 11/14/2025

Inżynier Oprogramowania
L4 $59.1K
L5 $78.3K
L6 $97.6K

Inżynier Oprogramowania Frontend

Inżynier Oprogramowania Backend

Menedżer Produktu
Median $280K
Menedżer Operacji Biznesowych
$186K

Analityk Biznesowy
$164K
Analityk Danych
$253K
Projektant Graficzny
$212K
Zasoby Ludzkie
$151K
Marketing
$114K
Projektant Produktu
$284K
Menedżer Projektowania Produktu
$243K
Rekruter
$219K
Menedżer Inżynierii Oprogramowania
$306K
Nie ma Twojego stanowiska?

Przeszukaj wszystkie wynagrodzenia na naszej stronie wynagrodzeń lub dodaj swoje wynagrodzenie aby pomóc odblokować stronę.


Harmonogram Uprawnień

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

W Apollo.io, Granty akcji/kapitałowe podlegają 4-letniemu harmonogramowi uprawnień:

  • 25% uprawnia w 1st-ROK (25.00% rocznie)

  • 25% uprawnia w 2nd-ROK (2.08% miesięcznie)

  • 25% uprawnia w 3rd-ROK (2.08% miesięcznie)

  • 25% uprawnia w 4th-ROK (2.08% miesięcznie)

Najczęściej zadawane pytania

Najwyżej płatnym stanowiskiem w Apollo.io jest Menedżer Inżynierii Oprogramowania at the Common Range Average level z rocznym całkowitym wynagrodzeniem $306,460. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w Apollo.io wynosi $199,020.

