Apna Wynagrodzenia

Wynagrodzenie w Apna wynosi od $3,449 całkowitej rekompensaty rocznie dla Obsługa Klienta na dolnym końcu do $113,184 dla Analityk Danych na górnym końcu. Levels.fyi zbiera anonimowe i zweryfikowane wynagrodzenia od obecnych i byłych pracowników Apna. Ostatnia aktualizacja: 11/14/2025

Inżynier Oprogramowania
Median $48.2K
Menedżer Produktu
Median $48.6K
Menedżer Operacji Biznesowych
$39.7K

Analityk Biznesowy
$9.9K
Obsługa Klienta
$3.4K
Analityk Danych
$113K
Projektant Produktu
$16.5K
Menedżer Programów Technicznych
$20.3K
Najczęściej zadawane pytania

Najwyżej płatnym stanowiskiem w Apna jest Analityk Danych at the Common Range Average level z rocznym całkowitym wynagrodzeniem $113,184. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w Apna wynosi $29,993.

