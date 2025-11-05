Katalog firm
Apexon Inżynier Oprogramowania Pensje w Mumbai Metropolitan Region

Mediana pakietu rekompensaty Inżynier Oprogramowania in Mumbai Metropolitan Region w Apexon wynosi ₹1.29M year. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w Apexon. Ostatnia aktualizacja: 11/5/2025

Mediana Pakietu
company icon
Apexon
Backend Software Engineer
Mumbai, MH, India
Łącznie rocznie
₹1.29M
Poziom
JL6A
Podstawa
₹1.29M
Stock (/yr)
₹0
Premia
₹0
Lata w firmie
1 Rok
Lata doświadczenia
3 Lata
Najczęściej zadawane pytania

Najwyższy pakiet wynagrodzenia dla Inżynier Oprogramowania w Apexon in Mumbai Metropolitan Region wynosi rocznie ₹2,905,984. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w Apexon dla stanowiska Inżynier Oprogramowania in Mumbai Metropolitan Region wynosi ₹713,107.

Inne zasoby