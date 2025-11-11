Katalog firm
Apex Fintech Solutions
  • Pensje
  • Inżynier Oprogramowania

  • Inżynier Oprogramowania Backend

Apex Fintech Solutions Inżynier Oprogramowania Backend Pensje

Wynagrodzenie Inżynier Oprogramowania Backend in United States w Apex Fintech Solutions wynosi $107K year dla Software Engineer I. Medianna pakietu rekompensaty in United States year wynosi w sumie $132K. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w Apex Fintech Solutions. Ostatnia aktualizacja: 11/11/2025

Średnie Poziom
Nazwa poziomu
Łącznie
Podstawa
Akcje ()
Premia
Software Engineer I
(Poziom początkujący)
$107K
$97.5K
$0
$9.8K
Software Engineer II
$ --
$ --
$ --
$ --
Senior Software Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
Staff Software Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
Najnowsze zgłoszenia pensji
Firma

Lokalizacja | Data

Nazwa poziomu

Tag

Lata doświadczenia

Łącznie / W firmie

Całkowite wynagrodzenie

Podstawa | Akcje (rok) | Premia
Nie znaleziono wynagrodzeń
Jakie są poziomy kariery w Apex Fintech Solutions?

Najczęściej zadawane pytania

Najwyższy pakiet wynagrodzenia dla Inżynier Oprogramowania Backend w Apex Fintech Solutions in United States wynosi rocznie $143,000. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w Apex Fintech Solutions dla stanowiska Inżynier Oprogramowania Backend in United States wynosi $120,000.

Inne zasoby