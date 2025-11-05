Katalog firm
  • Pensje
  • Inżynier Oprogramowania

  • Wszystkie pensje Inżynier Oprogramowania

  • Greater Austin Area

Apex Fintech Solutions Inżynier Oprogramowania Pensje w Greater Austin Area

Mediana pakietu rekompensaty Inżynier Oprogramowania in Greater Austin Area w Apex Fintech Solutions wynosi $106K year. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w Apex Fintech Solutions. Ostatnia aktualizacja: 11/5/2025

Mediana Pakietu
company icon
Apex Fintech Solutions
Software Engineer ALDP
Austin, TX
Łącznie rocznie
$106K
Poziom
I
Podstawa
$95K
Stock (/yr)
$0
Premia
$10.8K
Lata w firmie
0 Lata
Lata doświadczenia
0 Lata
Jakie są poziomy kariery w Apex Fintech Solutions?
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Najnowsze zgłoszenia pensji
DodajDodaj wynagrodzenieDodaj wynagrodzenie

Firma

Lokalizacja | Data

Nazwa poziomu

Tag

Lata doświadczenia

Łącznie / W firmie

Całkowite wynagrodzenie

Podstawa | Akcje (rok) | Premia
Najczęściej zadawane pytania

Najwyższy pakiet wynagrodzenia dla Inżynier Oprogramowania w Apex Fintech Solutions in Greater Austin Area wynosi rocznie $143,000. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w Apex Fintech Solutions dla stanowiska Inżynier Oprogramowania in Greater Austin Area wynosi $105,000.

