Apex Fintech Solutions Wynagrodzenia

Zakres wynagrodzeń Apex Fintech Solutions waha się od $47,264 w całkowitym wynagrodzeniu rocznie dla Specjalista IT na dolnym końcu do $200,000 dla Menedżer produktu na górnym końcu. Levels.fyi zbiera anonimowe i zweryfikowane wynagrodzenia od obecnych i byłych pracowników firmy Apex Fintech Solutions. Ostatnia aktualizacja: 8/25/2025

$160K

Inżynier oprogramowania
Median $132K

Inżynier oprogramowania backend

Menedżer produktu
Median $200K
Analityk biznesowy
$90K

Naukowiec danych
$111K
Zasoby ludzkie
$163K
Specjalista IT
$47.3K
Kierownik programu
$80.4K
Sprzedaż
$163K
FAQ

A legmagasabb fizetésű szerep a Apex Fintech Solutions-nél a Menedżer produktu, évi $200,000 teljes kompenzációval. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint az esetleges részvény kompenzációt és bónuszokat.
A Apex Fintech Solutions-nél jelentett medián éves teljes kompenzáció $121,275.

Inne zasoby