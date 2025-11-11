Katalog firm
Mediana pakietu rekompensaty Projektant UX in United States w Aon wynosi $125K year. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w Aon. Ostatnia aktualizacja: 11/11/2025

Mediana Pakietu
company icon
Aon
UX Designer
New York, NY
Łącznie rocznie
$125K
Poziom
-
Podstawa
$110K
Stock (/yr)
$0
Premia
$15K
Lata w firmie
1 Rok
Lata doświadczenia
4 Lata
Jakie są poziomy kariery w Aon?
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Najnowsze zgłoszenia pensji
Firma

Lokalizacja | Data

Nazwa poziomu

Tag

Lata doświadczenia

Łącznie / W firmie

Całkowite wynagrodzenie

Podstawa | Akcje (rok) | Premia
Nie znaleziono wynagrodzeń
Najczęściej zadawane pytania

Najwyższy pakiet wynagrodzenia dla Projektant UX w Aon in United States wynosi rocznie $140,000. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w Aon dla stanowiska Projektant UX in United States wynosi $120,000.

