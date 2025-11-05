Katalog firm
Aon
  • Pensje
  • Aktuariusz

  • Wszystkie pensje Aktuariusz

  • Greater Chicago Area

Aon Aktuariusz Pensje w Greater Chicago Area

Mediana pakietu rekompensaty Aktuariusz in Greater Chicago Area w Aon wynosi $145K year. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w Aon. Ostatnia aktualizacja: 11/5/2025

Mediana Pakietu
company icon
Aon
Actuary
Chicago, IL
Łącznie rocznie
$145K
Poziom
L3
Podstawa
$130K
Stock (/yr)
$0
Premia
$15K
Lata w firmie
5 Lata
Lata doświadczenia
5 Lata
Jakie są poziomy kariery w Aon?
Najnowsze zgłoszenia pensji
Firma

Lokalizacja | Data

Nazwa poziomu

Tag

Lata doświadczenia

Łącznie / W firmie

Całkowite wynagrodzenie

Podstawa | Akcje (rok) | Premia
Najczęściej zadawane pytania

Najwyższy pakiet wynagrodzenia dla Aktuariusz w Aon in Greater Chicago Area wynosi rocznie $153,000. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w Aon dla stanowiska Aktuariusz in Greater Chicago Area wynosi $145,000.

