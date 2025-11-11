Wynagrodzenie Inżynier Oprogramowania Backend in Greater Melbourne Area w ANZ wynosi od A$109K year dla Junior Software Engineer do A$189K year dla Senior Software Engineer. Medianna pakietu rekompensaty in Greater Melbourne Area year wynosi w sumie A$144K. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w ANZ. Ostatnia aktualizacja: 11/11/2025
Nazwa poziomu
Łącznie
Podstawa
Akcje ()
Premia
Junior Software Engineer
A$109K
A$109K
A$0
A$503.3
Software Engineer
A$131K
A$128K
A$0
A$3.3K
Senior Software Engineer
A$189K
A$184K
A$0
A$4.3K
Lead Software Engineer
A$ --
A$ --
A$ --
A$ --
Firma
Nazwa poziomu
Lata doświadczenia
Całkowite wynagrodzenie
|Nie znaleziono wynagrodzeń
