Wynagrodzenie Inżynier Oprogramowania in United States w ANZ wynosi $100K year dla Software Engineer. Medianna pakietu rekompensaty in United States year wynosi w sumie $100K. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w ANZ. Ostatnia aktualizacja: 11/5/2025
Nazwa poziomu
Łącznie
Podstawa
Akcje
Premia
Junior Software Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
Software Engineer
$100K
$100K
$0
$0
Senior Software Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
Lead Software Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
Firma
Nazwa poziomu
Lata doświadczenia
Całkowite wynagrodzenie
|Nie znaleziono wynagrodzeń
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
Uwzględnione StanowiskaZgłoś Nowe Stanowisko