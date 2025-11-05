Katalog firm
ANZ
  • Pensje
  • Inżynier Oprogramowania

  • Wszystkie pensje Inżynier Oprogramowania

  • United States

ANZ Inżynier Oprogramowania Pensje w United States

Wynagrodzenie Inżynier Oprogramowania in United States w ANZ wynosi $100K year dla Software Engineer. Medianna pakietu rekompensaty in United States year wynosi w sumie $100K. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w ANZ. Ostatnia aktualizacja: 11/5/2025

Średnie Wynagrodzenie wg Poziom
Nazwa poziomu
Łącznie
Podstawa
Akcje
Premia
Junior Software Engineer
(Poziom początkujący)
$ --
$ --
$ --
$ --
Software Engineer
$100K
$100K
$0
$0
Senior Software Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
Lead Software Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Najnowsze zgłoszenia pensji
Jakie są poziomy kariery w ANZ?

Uwzględnione Stanowiska

Inżynier Oprogramowania Backend

Inżynier Oprogramowania Full-Stack

Inżynier Danych

Inżynier DevOps

Inżynier Niezawodności Witryny

Najczęściej zadawane pytania

Najwyższy pakiet wynagrodzenia dla Inżynier Oprogramowania w ANZ in United States wynosi rocznie $102,599. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w ANZ dla stanowiska Inżynier Oprogramowania in United States wynosi $100,000.

