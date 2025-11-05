Katalog firm
Wynagrodzenie Inżynier Oprogramowania in India w ANZ wynosi od ₹1.8M year dla Junior Software Engineer do ₹3.46M year dla Lead Software Engineer. Medianna pakietu rekompensaty in India year wynosi w sumie ₹1.79M. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w ANZ. Ostatnia aktualizacja: 11/5/2025

Średnie Wynagrodzenie wg Poziom
Nazwa poziomu
Łącznie
Podstawa
Akcje
Premia
Junior Software Engineer
(Poziom początkujący)
₹1.8M
₹1.8M
₹0
₹0
Software Engineer
₹1.4M
₹1.4M
₹0
₹0
Senior Software Engineer
₹3.08M
₹3.07M
₹10K
₹0
Lead Software Engineer
₹3.46M
₹3.46M
₹0
₹0
Najnowsze zgłoszenia pensji
Najczęściej zadawane pytania

Najwyższy pakiet wynagrodzenia dla Inżynier Oprogramowania w ANZ in India wynosi rocznie ₹3,964,234. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w ANZ dla stanowiska Inżynier Oprogramowania in India wynosi ₹1,788,521.

