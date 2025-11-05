Wynagrodzenie Inżynier Oprogramowania in Greater Melbourne Area w ANZ wynosi od A$115K year dla Junior Software Engineer do A$216K year dla Lead Software Engineer. Medianna pakietu rekompensaty in Greater Melbourne Area year wynosi w sumie A$166K. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w ANZ. Ostatnia aktualizacja: 11/5/2025
Nazwa poziomu
Łącznie
Podstawa
Akcje
Premia
Junior Software Engineer
A$115K
A$114K
A$0
A$978.3
Software Engineer
A$135K
A$132K
A$0
A$2.7K
Senior Software Engineer
A$182K
A$179K
A$0
A$2.9K
Lead Software Engineer
A$216K
A$207K
A$0
A$9.2K
