Wynagrodzenie Inżynier Oprogramowania in Greater Bengaluru w ANZ wynosi od ₹1.8M year dla Junior Software Engineer do ₹3.46M year dla Lead Software Engineer. Medianna pakietu rekompensaty in Greater Bengaluru year wynosi w sumie ₹1.79M. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w ANZ. Ostatnia aktualizacja: 11/5/2025
Nazwa poziomu
Łącznie
Podstawa
Akcje
Premia
Junior Software Engineer
₹1.8M
₹1.8M
₹0
₹0
Software Engineer
₹1.4M
₹1.4M
₹0
₹0
Senior Software Engineer
₹3.08M
₹3.07M
₹10K
₹0
Lead Software Engineer
₹3.46M
₹3.46M
₹0
₹0
Firma
Nazwa poziomu
Lata doświadczenia
Całkowite wynagrodzenie
|Nie znaleziono wynagrodzeń
