Wynagrodzenie Analityk Danych in Greater Melbourne Area w ANZ wynosi od A$126K year dla Data Scientist do A$171K year dla Senior Data Scientist. Medianna pakietu rekompensaty in Greater Melbourne Area year wynosi w sumie A$119K. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w ANZ. Ostatnia aktualizacja: 11/5/2025
Nazwa poziomu
Łącznie
Podstawa
Akcje
Premia
Junior Data Scientist
A$ --
A$ --
A$ --
A$ --
Data Scientist
A$126K
A$121K
A$0
A$5K
Senior Data Scientist
A$171K
A$159K
A$0
A$11.6K
Lead Data Scientist
A$ --
A$ --
A$ --
A$ --
Firma
Nazwa poziomu
Lata doświadczenia
Całkowite wynagrodzenie
