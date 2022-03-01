Katalog firm
Anyscale Wynagrodzenia

Zakres wynagrodzeń Anyscale waha się od $144,275 w całkowitym wynagrodzeniu rocznie dla Rekruter na dolnym końcu do $317,500 dla Inżynier oprogramowania na górnym końcu. Levels.fyi zbiera anonimowe i zweryfikowane wynagrodzenia od obecnych i byłych pracowników firmy Anyscale. Ostatnia aktualizacja: 8/11/2025

$160K

Inżynier oprogramowania
Median $318K
Menedżer produktu
$204K
Rekruter
$144K

Architekt rozwiązań
$299K
Kierownik programu technicznego
$208K
Harmonogram nabywania praw

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

W firmie Anyscale, Granty akcji/udziałów podlegają 4-letniemu harmonogramowi nabywania praw:

  • 25% nabywa się w 1st-ROK (25.00% rocznie)

  • 25% nabywa się w 2nd-ROK (2.08% miesięcznie)

  • 25% nabywa się w 3rd-ROK (2.08% miesięcznie)

  • 25% nabywa się w 4th-ROK (2.08% miesięcznie)

FAQ

Najlepiej opłacana rola zgłoszona w Anyscale to Inżynier oprogramowania z rocznym całkowitym wynagrodzeniem w wysokości $317,500. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz wszelkie potencjalne wynagrodzenie w akcjach i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia zgłoszonego w Anyscale wynosi $207,955.

Inne zasoby