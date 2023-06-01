Katalog firm
AnyRoad
Pracujesz tu? Zgłoś swoją firmę

AnyRoad Wynagrodzenia

Zakres wynagrodzeń AnyRoad waha się od $157,080 w całkowitym wynagrodzeniu rocznie dla Projektant produktu na dolnym końcu do $307,656 dla Analityk finansowy na górnym końcu. Levels.fyi zbiera anonimowe i zweryfikowane wynagrodzenia od obecnych i byłych pracowników firmy AnyRoad. Ostatnia aktualizacja: 8/22/2025

$160K

Zarób, nie daj się wykorzystać

Wynegocjowaliśmy tysiące ofert i regularnie osiągamy podwyżki o ponad 30 tys. USD (czasami ponad 300 tys. USD).Wynegocjuj swoje wynagrodzenie lub swój przegląd CV przez prawdziwych ekspertów – rekruterów, którzy robią to na co dzień.

Analityk finansowy
$308K
Projektant produktu
$157K
Inżynier oprogramowania
$194K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

60 9
60 9
Brakuje Twojego stanowiska?

Wyszukaj wszystkie wynagrodzenia na naszej stronie wynagrodzeń lub dodaj swoje wynagrodzenie aby pomóc odblokować stronę.


FAQ

Najlepiej opłacana rola zgłoszona w AnyRoad to Analityk finansowy at the Common Range Average level z rocznym całkowitym wynagrodzeniem w wysokości $307,656. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz wszelkie potencjalne wynagrodzenie w akcjach i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia zgłoszonego w AnyRoad wynosi $194,025.

Polecane oferty pracy

    Nie znaleziono polecanych ofert pracy dla AnyRoad

Powiązane firmy

  • Airbnb
  • Google
  • Spotify
  • Pinterest
  • Microsoft
  • Zobacz wszystkie firmy ➜

Inne zasoby