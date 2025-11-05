Katalog firm
ANYbotics
  • Pensje
  • Inżynier Oprogramowania

  • Wszystkie pensje Inżynier Oprogramowania

  • Greater Zurich Area

ANYbotics Inżynier Oprogramowania Pensje w Greater Zurich Area

Mediana pakietu rekompensaty Inżynier Oprogramowania in Greater Zurich Area w ANYbotics wynosi CHF 87.4K year. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w ANYbotics. Ostatnia aktualizacja: 11/5/2025

Mediana Pakietu
company icon
ANYbotics
Software Engineer
Zurich, ZH, Switzerland
Łącznie rocznie
CHF 87.4K
Poziom
L2
Podstawa
CHF 87.4K
Stock (/yr)
CHF 0
Premia
CHF 0
Lata w firmie
1 Rok
Lata doświadczenia
3 Lata
Jakie są poziomy kariery w ANYbotics?
Block logo
+CHF 47.3K
Robinhood logo
+CHF 72.5K
Stripe logo
+CHF 16.3K
Datadog logo
+CHF 28.5K
Verily logo
+CHF 17.9K
Najnowsze zgłoszenia pensji
Firma

Lokalizacja | Data

Nazwa poziomu

Tag

Lata doświadczenia

Łącznie / W firmie

Całkowite wynagrodzenie

Podstawa | Akcje (rok) | Premia
Nie znaleziono wynagrodzeń
Najczęściej zadawane pytania

Najwyższy pakiet wynagrodzenia dla Inżynier Oprogramowania w ANYbotics in Greater Zurich Area wynosi rocznie CHF 95,058. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w ANYbotics dla stanowiska Inżynier Oprogramowania in Greater Zurich Area wynosi CHF 87,351.

