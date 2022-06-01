Katalog firm
Anthology Wynagrodzenia

Zakres wynagrodzeń Anthology waha się od $15,075 w całkowitym wynagrodzeniu rocznie dla Konsultant zarządzania na dolnym końcu do $179,598 dla Architekt rozwiązań na górnym końcu. Levels.fyi zbiera anonimowe i zweryfikowane wynagrodzenia od obecnych i byłych pracowników firmy Anthology. Ostatnia aktualizacja: 8/21/2025

$160K

Inżynier oprogramowania
Median $125K

Inżynier oprogramowania full-stack

Specjalista IT
$74.6K
Konsultant zarządzania
$15.1K

Projektant produktu
$87.4K
Kierownik inżynierii oprogramowania
$70.4K
Architekt rozwiązań
$180K
FAQ

Najlepiej opłacana rola zgłoszona w Anthology to Architekt rozwiązań at the Common Range Average level z rocznym całkowitym wynagrodzeniem w wysokości $179,598. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz wszelkie potencjalne wynagrodzenie w akcjach i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia zgłoszonego w Anthology wynosi $81,030.

