Anthem
Anthem Wynagrodzenia

Zakres wynagrodzeń Anthem waha się od $84,575 w całkowitym wynagrodzeniu rocznie dla Specjalista IT na dolnym końcu do $208,740 dla Kierownik nauki o danych na górnym końcu. Levels.fyi zbiera anonimowe i zweryfikowane wynagrodzenia od obecnych i byłych pracowników firmy Anthem. Ostatnia aktualizacja: 8/21/2025

$160K

Analityk biznesowy
Median $117K
Inżynier oprogramowania
Median $110K
Architekt rozwiązań
Median $201K

Kierownik nauki o danych
$209K
Naukowiec danych
Median $145K
Analityk finansowy
$88.4K
Specjalista IT
$84.6K
Projektant produktu
$136K
Menedżer produktu
Median $148K
Kierownik inżynierii oprogramowania
$159K
FAQ

The highest paying role reported at Anthem is Kierownik nauki o danych at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $208,740. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Anthem is $140,338.

