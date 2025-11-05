Katalog firm
Ant Group
  • Pensje
  • Inżynier Oprogramowania

  • Wszystkie pensje Inżynier Oprogramowania

  • Beijing Metropolitan Area

Ant Group Inżynier Oprogramowania Pensje w Beijing Metropolitan Area

Mediana pakietu rekompensaty Inżynier Oprogramowania in Beijing Metropolitan Area w Ant Group wynosi CN¥476K year. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w Ant Group. Ostatnia aktualizacja: 11/5/2025

Mediana Pakietu
company icon
Ant Group
Software Engineer
Beijing, BJ, China
Łącznie rocznie
CN¥476K
Poziom
P5
Podstawa
CN¥357K
Stock (/yr)
CN¥0
Premia
CN¥119K
Lata w firmie
2 Lata
Lata doświadczenia
2 Lata
Jakie są poziomy kariery w Ant Group?
Block logo
+CN¥418K
Robinhood logo
+CN¥641K
Stripe logo
+CN¥144K
Datadog logo
+CN¥252K
Verily logo
+CN¥158K
Najnowsze zgłoszenia pensji
Najnowsze zgłoszenia pensji

Firma

Lokalizacja | Data

Nazwa poziomu

Tag

Lata doświadczenia

Łącznie / W firmie

Całkowite wynagrodzenie

Podstawa | Akcje (rok) | Premia
Nie znaleziono wynagrodzeń
Najczęściej zadawane pytania

Najwyższy pakiet wynagrodzenia dla Inżynier Oprogramowania w Ant Group in Beijing Metropolitan Area wynosi rocznie CN¥677,886. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w Ant Group dla stanowiska Inżynier Oprogramowania in Beijing Metropolitan Area wynosi CN¥441,984.

