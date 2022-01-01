Katalog firm
Ant Group
Ant Group Wynagrodzenia

Zakres wynagrodzeń Ant Group waha się od $54,398 w całkowitym wynagrodzeniu rocznie dla Kierownik projektu na dolnym końcu do $220,743 dla Analityk biznesowy na górnym końcu. Levels.fyi zbiera anonimowe i zweryfikowane wynagrodzenia od obecnych i byłych pracowników firmy Ant Group. Ostatnia aktualizacja: 8/21/2025

$160K

Inżynier oprogramowania
Median $69.5K
Menedżer produktu
Median $87.6K
Analityk biznesowy
$221K

Rozwój biznesu
$56K
Naukowiec danych
$90.6K
Marketing
$121K
Operacje marketingowe
$167K
Projektant produktu
$80.4K
Kierownik projektu
$54.4K
Architekt rozwiązań
$146K
Inne zasoby