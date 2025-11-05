Wynagrodzenie Inżynier Oprogramowania in Spain w Ansys wynosi od €45.7K year dla P2 do €70.5K year dla P3. Medianna pakietu rekompensaty in Spain year wynosi w sumie €61.1K. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w Ansys. Ostatnia aktualizacja: 11/5/2025
Nazwa poziomu
Łącznie
Podstawa
Akcje
Premia
P1
€ --
€ --
€ --
€ --
P2
€45.7K
€38.6K
€4.8K
€2.4K
P3
€70.5K
€55.4K
€12.3K
€2.9K
P4
€ --
€ --
€ --
€ --
Firma
Nazwa poziomu
Lata doświadczenia
Całkowite wynagrodzenie
|Nie znaleziono wynagrodzeń
33%
ROK 1
33%
ROK 2
33%
ROK 3
W Ansys, RSUs podlegają 3-letniemu harmonogramowi uprawnień:
33% uprawnia w 1st-ROK (33.00% rocznie)
33% uprawnia w 2nd-ROK (33.00% rocznie)
33% uprawnia w 3rd-ROK (33.00% rocznie)
