Ansys
  • Pensje
  • Inżynier Oprogramowania

  • Wszystkie pensje Inżynier Oprogramowania

  • Pittsburgh Area

Ansys Inżynier Oprogramowania Pensje w Pittsburgh Area

Wynagrodzenie Inżynier Oprogramowania in Pittsburgh Area w Ansys wynosi od $86K year dla P1 do $140K year dla P4. Medianna pakietu rekompensaty in Pittsburgh Area year wynosi w sumie $129K. Ostatnia aktualizacja: 11/5/2025

Średnie Wynagrodzenie wg Poziom
Nazwa poziomu
Łącznie
Podstawa
Akcje
Premia
P1
Software Engineer 1(Poziom początkujący)
$86K
$78.3K
$5.3K
$2.4K
P2
Software Engineer 2
$114K
$95.1K
$9.8K
$9.2K
P3
Senior Software Engineer
$135K
$108K
$15.4K
$11.7K
P4
Lead Software Engineer
$140K
$113K
$16K
$11.7K
Najnowsze zgłoszenia pensji
Firma

Lokalizacja | Data

Nazwa poziomu

Tag

Lata doświadczenia

Łącznie / W firmie

Całkowite wynagrodzenie

Podstawa | Akcje (rok) | Premia
Wynagrodzenia stażowe

Harmonogram Uprawnień

33%

ROK 1

33%

ROK 2

33%

ROK 3

Typ Akcji
RSU

W Ansys, RSUs podlegają 3-letniemu harmonogramowi uprawnień:

  • 33% uprawnia w 1st-ROK (33.00% rocznie)

  • 33% uprawnia w 2nd-ROK (33.00% rocznie)

  • 33% uprawnia w 3rd-ROK (33.00% rocznie)



Uwzględnione Stanowiska

Inżynier Oprogramowania Backend

Inżynier Oprogramowania Full-Stack

Inżynier Oprogramowania Produkcyjnego

Naukowiec Badawczy

Najczęściej zadawane pytania

Najwyższy pakiet wynagrodzenia dla Inżynier Oprogramowania w Ansys in Pittsburgh Area wynosi rocznie $155,000. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w Ansys dla stanowiska Inżynier Oprogramowania in Pittsburgh Area wynosi $120,000.

