Wynagrodzenie Inżynier Oprogramowania in Madrid Metropolitan Area w Ansys wynosi od €45.7K year dla P2 do €70.1K year dla P3. Medianna pakietu rekompensaty in Madrid Metropolitan Area year wynosi w sumie €55.1K. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w Ansys. Ostatnia aktualizacja: 11/5/2025

Nazwa poziomu Łącznie Podstawa Akcje (/yr) Premia P1 Software Engineer 1 ( Poziom początkujący ) € -- € -- € -- € -- P2 Software Engineer 2 €45.7K €38.6K €4.8K €2.4K P3 Senior Software Engineer €70.1K €54.4K €12.7K €3K P4 Lead Software Engineer € -- € -- € -- € -- Pokaż 4 Więcej poziomów

Harmonogram Uprawnień Główny 33 % ROK 1 33 % ROK 2 33 % ROK 3 Typ Akcji RSU W Ansys, RSUs podlegają 3-letniemu harmonogramowi uprawnień: 33 % uprawnia w 1st - ROK ( 33.00 % rocznie )

33 % uprawnia w 2nd - ROK ( 33.00 % rocznie )

33 % uprawnia w 3rd - ROK ( 33.00 % rocznie )

