  Pensje
  Inżynier Oprogramowania

  Wszystkie pensje Inżynier Oprogramowania

  India

Ansys Inżynier Oprogramowania Pensje w India

Wynagrodzenie Inżynier Oprogramowania in India w Ansys wynosi od ₹1.93M year dla P1 do ₹3.9M year dla P4. Medianna pakietu rekompensaty in India year wynosi w sumie ₹2.37M. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w Ansys. Ostatnia aktualizacja: 11/5/2025

Średnie Wynagrodzenie wg Poziom
Nazwa poziomu
Łącznie
Podstawa
Akcje
Premia
P1
Software Engineer 1(Poziom początkujący)
₹1.93M
₹1.71M
₹155K
₹59.3K
P2
Software Engineer 2
₹2.6M
₹2.09M
₹283K
₹224K
P3
Senior Software Engineer
₹3.94M
₹3.04M
₹799K
₹103K
P4
Lead Software Engineer
₹3.9M
₹3.23M
₹480K
₹186K
Najnowsze zgłoszenia pensji
Wynagrodzenia stażowe

Harmonogram Uprawnień

33%

ROK 1

33%

ROK 2

33%

ROK 3

Typ Akcji
RSU

W Ansys, RSUs podlegają 3-letniemu harmonogramowi uprawnień:

  • 33% uprawnia w 1st-ROK (33.00% rocznie)

  • 33% uprawnia w 2nd-ROK (33.00% rocznie)

  • 33% uprawnia w 3rd-ROK (33.00% rocznie)



Uwzględnione Stanowiska

Inżynier Oprogramowania Backend

Inżynier Oprogramowania Full-Stack

Inżynier Oprogramowania Produkcyjnego

Naukowiec Badawczy

Najczęściej zadawane pytania

Najwyższy pakiet wynagrodzenia dla Inżynier Oprogramowania w Ansys in India wynosi rocznie ₹5,974,160. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w Ansys dla stanowiska Inżynier Oprogramowania in India wynosi ₹2,068,619.

