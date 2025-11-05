Ansys Inżynier Oprogramowania Pensje w Greater Bengaluru

Wynagrodzenie Inżynier Oprogramowania in Greater Bengaluru w Ansys wynosi od ₹2.09M year dla P1 do ₹4.61M year dla P4. Medianna pakietu rekompensaty in Greater Bengaluru year wynosi w sumie ₹4.84M. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w Ansys. Ostatnia aktualizacja: 11/5/2025

Średnie Wynagrodzenie wg Poziom Dodaj wynagrodzenie Porównaj poziomy

Nazwa poziomu Łącznie Podstawa Akcje (/yr) Premia P1 Software Engineer 1 ( Poziom początkujący ) ₹2.09M ₹1.79M ₹257K ₹43.2K P2 Software Engineer 2 ₹2.74M ₹2.11M ₹342K ₹281K P3 Senior Software Engineer ₹4.45M ₹3.35M ₹961K ₹137K P4 Lead Software Engineer ₹4.61M ₹3.71M ₹767K ₹130K Pokaż 4 Więcej poziomów

+ ₹5.02M + ₹7.7M + ₹1.73M + ₹3.03M + ₹1.9M Don't get lowballed

Najnowsze zgłoszenia pensji

​ Filtr tabeli Subskrybuj Dodaj Dodaj wynagrodzenie Dodaj wynagrodzenie

Firma Lokalizacja | Data Nazwa poziomu Tag Lata doświadczenia Łącznie / W firmie Całkowite wynagrodzenie ( INR ) Podstawa | Akcje (rok) | Premia Nie znaleziono wynagrodzeń Unlock by Adding Your Salary! Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data. ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,***

HR / Rekrutacja? Stwórz interaktywną ofertę

Harmonogram Uprawnień Główny 33 % ROK 1 33 % ROK 2 33 % ROK 3 Typ Akcji RSU W Ansys, RSUs podlegają 3-letniemu harmonogramowi uprawnień: 33 % uprawnia w 1st - ROK ( 33.00 % rocznie )

33 % uprawnia w 2nd - ROK ( 33.00 % rocznie )

33 % uprawnia w 3rd - ROK ( 33.00 % rocznie )

Jaki jest harmonogram uprawnień w Ansys ?

Otrzymuj Zweryfikowane Wynagrodzenia w swojej skrzynce Zapisz się na zweryfikowane Inżynier Oprogramowania oferty . Otrzymasz szczegółowy podział wynagrodzenia na adres email. Dowiedz się więcej → Wprowadź swój adres email Wprowadź swój adres email Zapisz się Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA oraz Politykę Prywatności i Warunki Świadczenia Usług Google.

Uwzględnione Stanowiska Zgłoś Nowe Stanowisko