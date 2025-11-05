Wynagrodzenie Inżynier Oprogramowania in Greater Bengaluru w Ansys wynosi od ₹2.09M year dla P1 do ₹4.61M year dla P4. Medianna pakietu rekompensaty in Greater Bengaluru year wynosi w sumie ₹4.84M. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w Ansys. Ostatnia aktualizacja: 11/5/2025
Nazwa poziomu
Łącznie
Podstawa
Akcje
Premia
P1
₹2.09M
₹1.79M
₹257K
₹43.2K
P2
₹2.74M
₹2.11M
₹342K
₹281K
P3
₹4.45M
₹3.35M
₹961K
₹137K
P4
₹4.61M
₹3.71M
₹767K
₹130K
Firma
Nazwa poziomu
Lata doświadczenia
Całkowite wynagrodzenie
|Nie znaleziono wynagrodzeń
33%
ROK 1
33%
ROK 2
33%
ROK 3
W Ansys, RSUs podlegają 3-letniemu harmonogramowi uprawnień:
33% uprawnia w 1st-ROK (33.00% rocznie)
33% uprawnia w 2nd-ROK (33.00% rocznie)
33% uprawnia w 3rd-ROK (33.00% rocznie)
