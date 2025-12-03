Ansys Rekruter Pensje

Wynagrodzenie Rekruter in United States w Ansys wynosi $99K year dla P2. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w Ansys. Ostatnia aktualizacja: 12/3/2025

Średnie Całkowite Wynagrodzenie $100K - $114K United States Typowy Przedział Możliwy Przedział $87.5K $100K $114K $127K Typowy Przedział Możliwy Przedział

Nazwa poziomu Łącznie Podstawa Akcje (/yr) Premia P1 $ -- $ -- $ -- $ -- P2 $99K $84K $10K $5K P3 $ -- $ -- $ -- $ -- P4 $ -- $ -- $ -- $ -- Pokaż 4 Więcej poziomów

Harmonogram Uprawnień Główny 33 % ROK 1 33 % ROK 2 33 % ROK 3 Typ Akcji RSU W Ansys, RSUs podlegają 3-letniemu harmonogramowi uprawnień: 33 % uprawnia w 1st - ROK ( 33.00 % rocznie )

33 % uprawnia w 2nd - ROK ( 33.00 % rocznie )

33 % uprawnia w 3rd - ROK ( 33.00 % rocznie )

Jaki jest harmonogram uprawnień w Ansys ?

