Ansys
Ansys Rekruter Pensje

Wynagrodzenie Rekruter in United States w Ansys wynosi $99K year dla P2. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w Ansys. Ostatnia aktualizacja: 12/3/2025

Średnie Całkowite Wynagrodzenie

$100K - $114K
United States
Typowy Przedział
Możliwy Przedział
$87.5K$100K$114K$127K
Typowy Przedział
Możliwy Przedział
Średnie Wynagrodzenie wg Poziom
Nazwa poziomu
Łącznie
Podstawa
Akcje
Premia
P1
$ --
$ --
$ --
$ --
P2
$99K
$84K
$10K
$5K
P3
$ --
$ --
$ --
$ --
P4
$ --
$ --
$ --
$ --
Harmonogram Uprawnień

33%

ROK 1

33%

ROK 2

33%

ROK 3

Typ Akcji
RSU

W Ansys, RSUs podlegają 3-letniemu harmonogramowi uprawnień:

  • 33% uprawnia w 1st-ROK (33.00% rocznie)

  • 33% uprawnia w 2nd-ROK (33.00% rocznie)

  • 33% uprawnia w 3rd-ROK (33.00% rocznie)



Najczęściej zadawane pytania

Najwyższy pakiet wynagrodzenia dla Rekruter w Ansys in United States wynosi rocznie $127,440. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w Ansys dla stanowiska Rekruter in United States wynosi $87,480.

Inne zasoby

