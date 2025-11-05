Katalog firm
Ansys
  • San Francisco Bay Area

Ansys Inżynier Mechanik Pensje w San Francisco Bay Area

Wynagrodzenie Inżynier Mechanik in San Francisco Bay Area w Ansys wynosi od $176K year dla P3 do $284K year dla P5. Medianna pakietu rekompensaty in San Francisco Bay Area year wynosi w sumie $186K. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w Ansys. Ostatnia aktualizacja: 11/5/2025

Średnie Wynagrodzenie wg Poziom
Nazwa poziomu
Łącznie
Podstawa
Akcje
Premia
P1
$ --
$ --
$ --
$ --
P2
$ --
$ --
$ --
$ --
P3
$176K
$149K
$12.9K
$14.2K
P4
$ --
$ --
$ --
$ --
Najnowsze zgłoszenia pensji
Firma

Lokalizacja | Data

Nazwa poziomu

Tag

Lata doświadczenia

Łącznie / W firmie

Całkowite wynagrodzenie

Podstawa | Akcje (rok) | Premia
Harmonogram Uprawnień

33%

ROK 1

33%

ROK 2

33%

ROK 3

Typ Akcji
RSU

W Ansys, RSUs podlegają 3-letniemu harmonogramowi uprawnień:

  • 33% uprawnia w 1st-ROK (33.00% rocznie)

  • 33% uprawnia w 2nd-ROK (33.00% rocznie)

  • 33% uprawnia w 3rd-ROK (33.00% rocznie)



Najczęściej zadawane pytania

Najwyższy pakiet wynagrodzenia dla Inżynier Mechanik w Ansys in San Francisco Bay Area wynosi rocznie $290,000. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w Ansys dla stanowiska Inżynier Mechanik in San Francisco Bay Area wynosi $190,700.

Inne zasoby