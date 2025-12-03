Ansys Inżynier Mechanik Pensje

Wynagrodzenie Inżynier Mechanik in United States w Ansys wynosi od $111K year dla P2 do $284K year dla P5. Medianna pakietu rekompensaty in United States year wynosi w sumie $165K. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w Ansys. Ostatnia aktualizacja: 12/3/2025

Nazwa poziomu Łącznie Podstawa Akcje (/yr) Premia P1 $ -- $ -- $ -- $ -- P2 $111K $103K $1.1K $7.2K P3 $164K $139K $13.9K $10.8K P4 $193K $140K $30K $22.5K Pokaż 4 Więcej poziomów

Harmonogram Uprawnień Główny 33 % ROK 1 33 % ROK 2 33 % ROK 3 Typ Akcji RSU W Ansys, RSUs podlegają 3-letniemu harmonogramowi uprawnień: 33 % uprawnia w 1st - ROK ( 33.00 % rocznie )

33 % uprawnia w 2nd - ROK ( 33.00 % rocznie )

33 % uprawnia w 3rd - ROK ( 33.00 % rocznie )

