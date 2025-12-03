Katalog firm
Ansys
Ansys Inżynier Elektryk Pensje

Średnia całkowita rekompensata Inżynier Elektryk in United States w Ansys wynosi od $142K do $207K year. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w Ansys. Ostatnia aktualizacja: 12/3/2025

Średnie Całkowite Wynagrodzenie

$163K - $186K
United States
Typowy Przedział
Możliwy Przedział
$142K$163K$186K$207K
Typowy Przedział
Możliwy Przedział

Harmonogram Uprawnień

33%

ROK 1

33%

ROK 2

33%

ROK 3

Typ Akcji
RSU

W Ansys, RSUs podlegają 3-letniemu harmonogramowi uprawnień:

  • 33% uprawnia w 1st-ROK (33.00% rocznie)

  • 33% uprawnia w 2nd-ROK (33.00% rocznie)

  • 33% uprawnia w 3rd-ROK (33.00% rocznie)



Najczęściej zadawane pytania

Najwyższy pakiet wynagrodzenia dla Inżynier Elektryk w Ansys in United States wynosi rocznie $206,500. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w Ansys dla stanowiska Inżynier Elektryk in United States wynosi $141,750.

Inne zasoby

