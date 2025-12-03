Katalog firm
Ansys
Ansys Obsługa Klienta Pensje

Średnia całkowita rekompensata Obsługa Klienta in Taiwan w Ansys wynosi od NT$2.19M do NT$3.07M year. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w Ansys. Ostatnia aktualizacja: 12/3/2025

Średnie Całkowite Wynagrodzenie

$77.4K - $90.1K
Taiwan
Typowy Przedział
Możliwy Przedział
$71.6K$77.4K$90.1K$100K
Typowy Przedział
Możliwy Przedział

Harmonogram Uprawnień

33%

ROK 1

33%

ROK 2

33%

ROK 3

Typ Akcji
RSU

W Ansys, RSUs podlegają 3-letniemu harmonogramowi uprawnień:

  • 33% uprawnia w 1st-ROK (33.00% rocznie)

  • 33% uprawnia w 2nd-ROK (33.00% rocznie)

  • 33% uprawnia w 3rd-ROK (33.00% rocznie)



Najczęściej zadawane pytania

Najwyższy pakiet wynagrodzenia dla Obsługa Klienta w Ansys in Taiwan wynosi rocznie NT$3,066,370. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w Ansys dla stanowiska Obsługa Klienta in Taiwan wynosi NT$2,190,265.

