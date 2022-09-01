Katalog firm
Ansira
Ansira Wynagrodzenia

Zakres wynagrodzeń Ansira waha się od $56,218 w całkowitym wynagrodzeniu rocznie dla Marketing na dolnym końcu do $117,000 dla Inżynier oprogramowania na górnym końcu.

$160K

Inżynier oprogramowania
Median $117K
Marketing
$56.2K
Kierownik projektu
$75.4K

FAQ

Najlepiej opłacana rola zgłoszona w Ansira to Inżynier oprogramowania z rocznym całkowitym wynagrodzeniem w wysokości $117,000. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz wszelkie potencjalne wynagrodzenie w akcjach i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia zgłoszonego w Ansira wynosi $75,375.

Inne zasoby