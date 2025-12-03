Katalog firm
Anonyome Labs
Anonyome Labs Architekt Rozwiązań Pensje

Średnia całkowita rekompensata Architekt Rozwiązań in India w Anonyome Labs wynosi od ₹5.13M do ₹7.14M year.

Średnie Całkowite Wynagrodzenie

$62.4K - $73.5K
India
Typowy Przedział
Możliwy Przedział
$58.2K$62.4K$73.5K$81.1K
Typowy Przedział
Możliwy Przedział

Jakie są poziomy kariery w Anonyome Labs?

Najczęściej zadawane pytania

Najwyższy pakiet wynagrodzenia dla Architekt Rozwiązań w Anonyome Labs in India wynosi rocznie ₹7,139,233. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w Anonyome Labs dla stanowiska Architekt Rozwiązań in India wynosi ₹5,125,603.

Inne zasoby

