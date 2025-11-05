Katalog firm
Angi
  • Pensje
  • Inżynier Oprogramowania

  • Wszystkie pensje Inżynier Oprogramowania

  • Greater Denver And Boulder Area

Angi Inżynier Oprogramowania Pensje w Greater Denver And Boulder Area

Wynagrodzenie Inżynier Oprogramowania in Greater Denver And Boulder Area w Angi wynosi od $143K year dla L1 do $252K year dla L4. Medianna pakietu rekompensaty in Greater Denver And Boulder Area year wynosi w sumie $183K. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w Angi. Ostatnia aktualizacja: 11/5/2025

Średnie Wynagrodzenie wg Poziom
Nazwa poziomu
Łącznie
Podstawa
Akcje
Premia
L1
Software Engineer 1(Poziom początkujący)
$143K
$126K
$10.7K
$6K
L2
Software Engineer 2
$168K
$148K
$11K
$9.5K
L3
Senior Software Engineer 1
$157K
$153K
$4.8K
$0
L4
Senior Software Engineer 2
$252K
$203K
$34K
$15K
Najnowsze zgłoszenia pensji
Firma

Lokalizacja | Data

Nazwa poziomu

Tag

Lata doświadczenia

Łącznie / W firmie

Całkowite wynagrodzenie

Podstawa | Akcje (rok) | Premia
Wynagrodzenia stażowe

Harmonogram Uprawnień

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Typ Akcji
RSU

W Angi, RSUs podlegają 4-letniemu harmonogramowi uprawnień:

  • 25% uprawnia w 1st-ROK (25.00% rocznie)

  • 25% uprawnia w 2nd-ROK (25.00% rocznie)

  • 25% uprawnia w 3rd-ROK (25.00% rocznie)

  • 25% uprawnia w 4th-ROK (25.00% rocznie)



Otrzymuj Zweryfikowane Wynagrodzenia w swojej skrzynce

Zapisz się na zweryfikowane Inżynier Oprogramowania oferty.Otrzymasz szczegółowy podział wynagrodzenia na adres email. Dowiedz się więcej

Uwzględnione Stanowiska

Inżynier Oprogramowania Backend

Inżynier Oprogramowania Full-Stack

Najczęściej zadawane pytania

Najwyższy pakiet wynagrodzenia dla Inżynier Oprogramowania w Angi in Greater Denver And Boulder Area wynosi rocznie $252,000. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w Angi dla stanowiska Inżynier Oprogramowania in Greater Denver And Boulder Area wynosi $173,000.

