Wynagrodzenie Inżynier Oprogramowania in Greater Chicago Area w Angi wynosi od $167K year dla L2 do $186K year dla L3. Medianna pakietu rekompensaty in Greater Chicago Area year wynosi w sumie $185K. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w Angi. Ostatnia aktualizacja: 11/5/2025
Nazwa poziomu
Łącznie
Podstawa
Akcje
Premia
L1
$ --
$ --
$ --
$ --
L2
$167K
$142K
$11.6K
$13.3K
L3
$186K
$160K
$5K
$21K
L4
$ --
$ --
$ --
$ --
Firma
Nazwa poziomu
Lata doświadczenia
Całkowite wynagrodzenie
25%
ROK 1
25%
ROK 2
25%
ROK 3
25%
ROK 4
W Angi, RSUs podlegają 4-letniemu harmonogramowi uprawnień:
25% uprawnia w 1st-ROK (25.00% rocznie)
25% uprawnia w 2nd-ROK (25.00% rocznie)
25% uprawnia w 3rd-ROK (25.00% rocznie)
25% uprawnia w 4th-ROK (25.00% rocznie)
